Создатели "Спутника V" отреагировали на слова о "русской рулетке" в Европе

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

Накануне Виртумер-Хохе сравнила шансы экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии с "русской рулеткой". Об этом она заявила в эфире австрийского телеканала ORF.

По мнению создателей "Спутника V", европейский регулятор должен публично извиниться за негативные комментарии. Слова Кристы Виртумер-Хохе подрывают доверие государств, которые уже одобрили использование российской вакцины. Более того, речь может зайти о политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА.

Ранее журналист чешского издания "Haló noviny" Томаш Цинка рассказал о мотивах европейских стран при выборе вакцины и объяснил, почему страны Запада намеренно отказываются от использования "Спутника V". По его словам, "Спутник V" не используется Европой из идеологических соображений. Запад продолжит этот курс, даже если придется "поплатиться жизнью".