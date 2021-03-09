Аналитики назвали регионы с самой доступной для россиян ипотекой в 2020 году

Доступность жилья в стране за время пандемии увеличилась из-за льготной ипотеки, но рост был слабым по причине повышения цен на недвижимость во многих регионах России.

Доступность жилья в стране за время пандемии увеличилась из-за льготной ипотеки, но рост был слабым по причине повышения цен на недвижимость во многих регионах России.

Лидерами по доступности ипотеки стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ. Завершают рейтинг республики Северного Кавказа. Об этом информирует РИА Новости.

По оценкам аналитиков, 2020 год выдался очень удачным для ипотечного кредитования в стране. За прошедший год было заключено рекордное число ипотечных договоров. Эксперты считают, что россияне массово стали брать ипотеки из-за снижения процентных ставок, льготных программ на приобретение жилья и ажиотажа на рынке недвижимости.