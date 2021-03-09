Конгрессмены потребовали от администрации Байдена ввода новых санкций против "СП-2"

Конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему США не ввели санкции против занимающихся строительством "Северного потока — 2" организаций.

Конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему США не ввели санкции против занимающихся строительством "Северного потока — 2" организаций.

Члены Конгресса США в своем послании выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит "обязательные санкции". По их словам, ограничительные меры отвечают требованиям действующего законодательства.

Республиканцы просят Блинкена пояснить, почему не были введены ограничительные меры против организаций, косвенно или прямо участвующих в реализации проекта газопровода. Конгрессмены выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении "СП-2" якобы не подкрепляются действиями.