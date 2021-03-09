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5:02   9 Марта 2021
Армия

Российские военные поздравили женщин с 8 Марта на авиабазе в Сирии

Российские военные поздравили женщин с 8 Марта на авиабазе в Сирии

Женщины, служащие на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии, получили от военных государственные награды в честь Международного женского дня.

Также их ждал торжественный обед и праздничный концерт. Об этом рассказал заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Женщина-военнослужащая — это не аномалия, а четкое нормальное явление. Сегодня они у нас во всех структурных подразделениях. Это и связь, и медицинские специалисты, и в органах политической подготовки, психологи", — отметил он.

Особенно отличившиеся женщины в этот день получили почетные грамоты и госнаграды. Мужчины же освободили их от работы на кухне, приготовив праздничный стол.

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#россия #сирия #поздравление #8 марта

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