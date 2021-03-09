Минкультуры начнет контролировать прием в творческие вузы с 2022 года

Министерство культуры будет осуществлять контроль приема абитуриентов в творческие вузы с 2022 года. Об этом заявила руководитель ведомства Ольга Любимова.

Министерство культуры будет осуществлять контроль приема абитуриентов в творческие вузы с 2022 года. Об этом заявила руководитель ведомства Ольга Любимова.

Теперь министерство начнет отвечать за распределение бюджетных мест в учебные заведения. Ранее подобным занималось Минобрнауки совместно с Минкультом. Об этом министр культуры РФ рассказала в интервью изданию "Известия".

Она отметила, что министерство не намерено уменьшать число абитуриентов или вводить паузы в образовании. Также Любимова рассказала о создании театральной биржи, базой для которой станет Волковский театр в Ярославле.