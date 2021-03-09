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3:50   9 Марта 2021
Общество

Стало известно, когда количество мужчин и женщин во главе стран сравняется

Стало известно, когда количество мужчин и женщин во главе стран сравняется

Количество мужчин и женщин, занимающих посты президентов, станет одинаковым только через 130 лет, подсчитала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Такой срок учитывает настроения в настоящий момент и уровень развития общества.

"При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", — сообщила ДиКарло.

Сейчас занимают пост главы государства или аналогичную должность всего 22 представительницы прекрасного пола на планете. Еще 21% министров — женщины, а женщины-парламентарии занимают долю менее 25% депутатов, о чем недавно рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

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#женщина #оон #глава

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