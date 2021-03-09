Россиян ожидают две короткие рабочие недели в мае

Первые две рабочие недели мая станут четырехдневными в связи с празднованиями Дня труда и Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Первые две рабочие недели мая станут четырехдневными в связи с празднованиями Дня труда и Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Выходные будут идти в период с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е мая. Россияне будут работать в дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Жителей России также ожидает одна короткая рабочая неделя летом в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Три рабочих дня ждут россиян в начале ноября из-за празднования Дня народного единства, отмечающегося 4 ноября и переноса выходного с субботу на пятницу. В Роструде напомнили, что последняя рабочая неделя в текущем году закончится 30 декабря.