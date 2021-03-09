Украинская делегация требовала удалить крымских коллег с совещания ОБСЕ

Представители Украинской делегации требовали удалить журналисток из Крыма, которые присутствовали на онлайн-совещании ОБСЕ. Оно было посвящено свободе СМИ и гендерному равенству.

Представители Украинской делегации требовали удалить журналисток из Крыма, которые присутствовали на онлайн-совещании ОБСЕ. Оно было посвящено свободе СМИ и гендерному равенству.

Участники из Киева попросили удалить Крымских коллег с площадки после выступления главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Крымчанки рассказали, что их выступления осудили не только представители Киева, а также участники из Евросоюза, США, Канады и других стран. Речь самой Гридчиной, по ее утверждению, была посвящена развитию журналистики на полуострове.