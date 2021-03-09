Сирийские боевики готовят провокацию с применением химического оружия в Идлибе

Террористы намерены совершить провокацию в районе Идлиба, чтобы обвинить власти Сирии в использовании химического оружия против мирного населения страны.

Террористы намерены совершить провокацию в районе Идлиба, чтобы обвинить власти Сирии в использовании химического оружия против мирного населения страны.

Сведения о готовящейся провокации поступили в российский ЦПВС. Согласно имеющимся данным, боевики намерены инсценировать химическую атаку. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов в ходе традиционного брифинга.

Боевики хотят создать специальный лагерь, на территории которого и проведут "химическую атаку". В этой провокации сирийские группировки могут привлечь мирных жителей в качестве жертв, отметил российский военный.