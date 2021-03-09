Норвежский журналист раскритиковал власти Украины за демонизацию русского языка

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал главу МВД Украины Арсена Авакова из-за оскорбительных заявлений о русском языке.

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал главу МВД Украины Арсена Авакова из-за оскорбительных заявлений о русском языке.

Аваков ранее отметил, что Киеву нужно организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку языковая культура национальной речи РФ якобы принадлежит украинцам. При этом он назвал русский "степным наречием" и призвал его называть "слобожанским".

Нистад в своей статье для издания Resett заявил, что история со "слобожанским" языком нелепа и трагична. Украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелась к демонизации всего русского, заявил он.

"Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы <...> принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий", — заявил он

Автор материала напоминает, что украинская интеллигенция при участии Польши построила свой язык — украинский основан на польской грамматике и заимствований.