Британцы не одобрили откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Почти половина жителей Великобритании осудила заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые прозвучали в их откровенном интервью американской ведущей Опре Уинфри.

Почти половина жителей Великобритании осудила заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые прозвучали в их откровенном интервью американской ведущей Опре Уинфри.

Негативно высказались об интервью 47% британцев. Такие данные приводит компания YouGov, специалисты которой проводили опрос. Выяснилось, что каждый пятый житель придерживается противоположенной точки зрения. Около трети респондентов затруднились ответить.

Больше 30% жителей перестали испытывать симпатию к герцогу и герцогине Сассекским после их заявлений. Не очень симпатизируют 23%. О хорошем отношении высказались 29% опрошенных жителей королевства.

Значительно симпатизируют королевской семье лишь 16% людей. Около 23% делают это в значительной степени. Не очень или совсем не симпатизируют 25% и 20% соответственно.