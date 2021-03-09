Экс-помощника президента Абхазии задержали по подозрению в планировании госпереворота

Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и его иностранные сотрудники охраны подозреваются в планировании попытки насильственной смены власти.

Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и его иностранные сотрудники охраны подозреваются в планировании попытки насильственной смены власти.

Экс-помощника главы Абхазии и приглашали в СГБ для разъяснительной беседы о недопустимости нахождения у него вооруженной охраны из пяти иностранных человек. Авидзба на беседу не явился. Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности Абхазии (СГБ).

В этот день был проведен обыск в его квартире, в ходе которого были найдены ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи. Бывшего помощника и его охрану задержали. Против всех лиц возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия.