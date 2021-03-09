Немецкий политик сравнил вакцины Pfizer и AstraZeneca со смертельным газом

Активист партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бауэр сравнил вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и AstraZeneca с газом "Циклон Б", который применяли нацисты в концлагерях.

Активист партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бауэр сравнил вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и AstraZeneca с газом "Циклон Б", который применяли нацисты в концлагерях.

Немецкий политик посетил бывший нацистский концлагерь Маутхаузен в Австрии. Он выразил надежду, что те страшные времена не вернутся и никто не будет строить подобные "сооружения" для тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса и не хочет сдавать тесты, передает Kronen Zeitung.

"Нам не нужен новый "Циклон Б", будь то как AstraZeneca или как BioNTech", — заявил он.

Австрийские власти уже отреагировали на инцидент. Высказывание немецкого активиста назвали отвратительным, а также напомнили, что "Циклон Б" убил миллионы людей, и подобное сравнение на мемориале жертвам Холокоста является уже не просто теорией заговора, а преступлением.