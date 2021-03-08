Разговоры о прекращении дипломатических отношений между Россией и Украиной, которые недавно поднял Киев, являются путем в никуда.

Разговоры о прекращении дипломатических отношений между Россией и Украиной, которые недавно поднял Киев, являются путем в никуда.

Этой точки зрения придерживается руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", — порассуждал политик во время беседы с агентством РИА Новости.

Единственная надежда строится на том, что в обычных, не связанных с политикой людях еще остался здравый смысл, сказал Молохов. Такой комментарий прозвучал в ответ на недавнее заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, который заявил о необходимости приготовиться к завершению отношений между двумя государствами.