Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с РФ

Запад может поддержать Украину сериями кибератак при условии войны с Россией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Запад может поддержать Украину сериями кибератак при условии войны с Россией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

США создали специальные отряды для кибератак. Эти подразделения могут отключить электричество в крупных российских городах, что вызовет коллапс. По мнению военного эксперта, США не направят своих военных на подмогу Украине, так как этот большой риск. Об этом пишет URA.RU.

Советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко сообщал, что Киев заручится поддержкой США и "сокрушит" Россию, если в Москве решать проявить военную агрессию. Он не отметил, какого рода поддержку может получить Украина от США.

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый ранее призвал власти своей страны готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Киев до сих пор сохраняет дипломатические отношения с РФ, несмотря на официальное объявление нашей страны агрессором. Валерий Чалый считает, что такое положение дел долго не продержится.