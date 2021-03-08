Киселева привлекла выбритая грудь Зеленского

Российский телеведущий Дмитрий Киселев посвятил более двух минут эфирного времени выбритой груди украинского лидера Владимира Зеленского.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев посвятил более двух минут эфирного времени выбритой груди украинского лидера Владимира Зеленского.

Он сравнил две фотографии – первая с пляжа, вторая с процесса вакцинации. Киселев задался вопросом, каким именно образом президент избавился от растительности на теле. Желание политика избавиться от волос ведущий назвал "маленькой победоносной войной".

"К этой политтехнологи издавна прибегали по всему миру лидеры, чьи позиции внутри своего собственного государства пошатнулись. [Зеленский] тоже объявляет маленькую победоносную войну и тут же выигрывает. Войну со своими волосами на груди", — сказал Киселев в эфире "России-24".

Избавление Зеленского от волос журналист назвал последствием падения рейтингов среди избирателей. Он убежден, что южанину не нужно стесняться растительности на теле.