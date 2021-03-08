Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме

Зрители Первого канала определили кандидата, который отправится музыкальный конкурс "Евровидение-2021" от России.

Зрители Первого канала определили кандидата, который отправится музыкальный конкурс "Евровидение-2021" от России.

На международный песенный конкурс в Роттердам от РФ поедет российско-таджикская певица Манижа Сангин, сообщила пресс-служба Первого канала. Девушка исполнит песню "Русская женщина".

Среди возможных участников Евровидения-2021 также называли дуэт #2Маши и группу Therr Maitz.

Напомним, что в прошлом году Европейский вещательный союз официально отменил проведение Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса COVID-19. В 2021 году организаторы проведут конкурс в офлайн-формате. Он состоится в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.