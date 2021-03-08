Ученые высчитали, когда истечет "срок годности" планеты Земля

Новые сроки возможного существования нашей планеты установили американские ученые совместно с коллегами из Японии. Оказалось, что времени меньше, чем считалось ранее.

Новые сроки возможного существования нашей планеты установили американские ученые совместно с коллегами из Японии. Оказалось, что времени меньше, чем считалось ранее.

Ранее ученые предполагали, что Земля будет пригодна для жизни еще примерно пять миллиардов лет. Однако специалисты выяснили, что через миллиард лет на планете может закончиться запас кислорода.

Известно, что уровень кислорода в атмосфере составляет примерно 20%. Учеными было смоделировано действие яркости солнца, климатических и биологических процессов. Исследование показало, что через миллиард лет уровень кислорода резко упадет до 1%. Главной причиной является увеличение температуры Солнца. Экспертами отмечается, что времени для поиска жизни вне планеты Земля меньше, чем считалось ранее.