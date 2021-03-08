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20:59   8 Марта 2021
Общество

ООН назвала пять стран, которые полностью открыты для туризма

ООН назвала пять стран, которые полностью открыты для туризма

Ограничительные меры для свободного отдыха туристов отменили только в пяти странах мира, говорится в докладе Всемирной туристической организации ООН.

Открытыми для путешественников после пандемии коронавируса считаются Албания, Доминиканская Республика, Северная Македония, Танзания и Коста-Рика. При этом эти государства составляют только 2% от общего числа туристических направлений, говорится в документе.

К февралю закрытыми для туристов числились 69 стран, а еще 73 государства частично открыли границы. Большинство стран требует соблюдения карантина или же справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Однако ограничительные меры при возобновлении туризма — это только часть проблемы. Их введение должно быть обоснованным, чтобы обеспечить ответственный перезапуск сферы путешествий.

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