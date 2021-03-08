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20:57   8 Марта 2021
Армия

ВСУ не могут избавиться от устаревших УАЗов из-за отсутствия альтернативы

ВСУ не могут избавиться от устаревших УАЗов из-за отсутствия альтернативы

Морально и физически устаревшие УАЗы массово служат ВСУ уже многие годы. Минобороны Украины давно планирует их заменить, однако подходящей альтернативы на данный момент просто нет.

Ввиду сложившейся ситуации украинское военное ведомство объявило о старте конкурса на создание нового автомобиля повышенной проходимости, передает телеканал "Украина 24". Минобороны страны не теряет надежду, что в скором времени все же получится заменить устаревшие авто.

Также сообщается, что недавно ВСУ получили пять боевых танков семейства Т-72. Они были отремонтированы и модернизированы с целью "улучшения характеристик". Также совершенствованию подверглись операторы береговых наземных противокорабельных ракетных комплексов РК-360МЦ "Нептун". Для них Украина совместно со специалистами НАТО разработала новую систему ситуационной осведомленности.

Ранее стало известно, что массовая закупка в ВСУ польских броневиков вызвала недоумение. Украина закупает боевые машины Oncilla, отдавая значительные суммы в бюджет Польши, при том, что украинские бронемашины "Дозор-Б" абсолютно аналогичны по своим техническим возможностям. Оба броневика колесной формулы 4х4 имеют одинаковые технологии производства.

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