МОК отказался признавать Виктора Лукашенко главой НОК Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Это решение принято в качестве временной обеспечительной меры, заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко был одобрен на пост руководителя НОК республики. На этой должности он сменил президента Александра Лукашенко, который находился во главе организации с 1997 года.

Исполкомом МОК были введены санкции против руководства НОК Белоруссии, в том числе в отношении Виктора Лукашенко, прежде бывшего вице-президентом организации. Ограничения объяснялись недостаточной защитой белорусских спортсменов, которую должен был обеспечить НОК, от политической дискриминации.