Составлен список лучших суперфудов для диабетиков

Продукты, которые необходимо употреблять пациентам с сахарным диабетом, перечислил российский врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.

Продукты, которые необходимо употреблять пациентам с сахарным диабетом, перечислил российский врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.

Треска, горбуша, минтай и форель несут огромную пользу для диабетиков, пишет "Российская газета". Как рассказал Богомолов, из фруктов людям с таким диагнозом полезно включать в рацион авокадо.

Вдобавок к этому диабетикам можно употреблять выпечку, если при приготовлении использовать льняную или амарантовую муку, добавил эксперт. Нельзя забывать и о кедровых орехах, содержащих большое количество витамина B1. Богомолов также посоветовал диабетикам заменить сахар растением стевия.