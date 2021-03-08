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20:23   8 Марта 2021
Общество

Составлен список лучших суперфудов для диабетиков

Составлен список лучших суперфудов для диабетиков

Продукты, которые необходимо употреблять пациентам с сахарным диабетом, перечислил российский врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.

Треска, горбуша, минтай и форель несут огромную пользу для диабетиков, пишет "Российская газета". Как рассказал Богомолов, из фруктов людям с таким диагнозом полезно включать в рацион авокадо.

Вдобавок к этому диабетикам можно употреблять выпечку, если при приготовлении использовать льняную или амарантовую муку, добавил эксперт. Нельзя забывать и о кедровых орехах, содержащих большое количество витамина B1. Богомолов также посоветовал диабетикам заменить сахар растением стевия.

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#диабет #продукты #богомолов

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