Китайский эксперт рассказал о пользе цитрусовых для здоровья

Цитрусовые известны как богатый источник различных полезных веществ, в том числе витамина C и каротина. Китайский эксперт Ма Гуаньшэн объяснил, как получить от них максимум пользы.

Цитрусовые известны как богатый источник различных полезных веществ, в том числе витамина C и каротина. Китайский эксперт Ма Гуаньшэн объяснил, как получить от них максимум пользы.

Самым ярким представителем и бессменным фруктовым символом зимы считается мандарин. Однако все цитрусовые обычно особо не отличаются составом питательных веществ. В среднем каждые 100 граммов такого фрукта насыщают человека 890 мкг каротина и 28 мкг витамина C.

В цитрусовых также содержатся разнообразные пищевые волокна и флавоноиды. Последние известны противоопухолевыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Таким образом организм получает естественную защиту от развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.