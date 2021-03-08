Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:18   8 Марта 2021
Общество

Китайский эксперт рассказал о пользе цитрусовых для здоровья

Китайский эксперт рассказал о пользе цитрусовых для здоровья

Цитрусовые известны как богатый источник различных полезных веществ, в том числе витамина C и каротина. Китайский эксперт Ма Гуаньшэн объяснил, как получить от них максимум пользы.

Самым ярким представителем и бессменным фруктовым символом зимы считается мандарин. Однако все цитрусовые обычно особо не отличаются составом питательных веществ. В среднем каждые 100 граммов такого фрукта насыщают человека 890 мкг каротина и 28 мкг витамина C.

В цитрусовых также содержатся разнообразные пищевые волокна и флавоноиды. Последние известны противоопухолевыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Таким образом организм получает естественную защиту от развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #фрукты #цитрусовые

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров