Россия никогда не делала ставку на авианосцы и решила создать более дешевый и универсальный проект — вертолетоносец, чем вызвала возмущение военного сообщества США.

Россия никогда не делала ставку на авианосцы и решила создать более дешевый и универсальный проект — вертолетоносец, чем вызвала возмущение военного сообщества США.

В последнее время Россия начала закладку двух крупных военных кораблей — вертолетоносцев проекта 23900 ”Иван Рогов”. Авторы Sohu считают, что данный проект серьезно отличается от авианосцев и обладает более скромными боевыми возможностями. Однако функционал у этих кораблей гораздо шире, что дает больше преимуществ. Также играет роль и низкая стоимость их разработки и производства, что является важным фактором для России, пишет "ПолитРоссия".

"В России утверждают, что корабли проекта 23900 будут значительно превосходить французские вертолетоносцы типа "Мистраль"", — заявили в Sohu.

Аналитики из КНР подчеркнули, что довольно амбициозные возможности будущих российских кораблей возмутили военное сообщество Запада, а в особенности представителей США. Пентагон пессимистично относится к кораблестроительной промышленности России. Вашингтон уверен, что с потерей кораблестроительных площадок на Украине россияне больше не смогут стоить хорошие корабли. Поэтому новости о закладке Россией десантных кораблей порядком удивили американских экспертов.

Однако китайские военные аналитики считают, что в последние годы Россия демонстрирует успех в судостроении. Завод "Залив", который стоит вертолетоносцы, зарекомендовал себя с хорошей стороны. Кроме этого, он является обладателем самого большого сухого дока в России.