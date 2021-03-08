Литва готовит безрассудный план по отказу от российских вагонов

Власти Литвы решили «снизить риски для национальной безопасности» и не покупать поезда в России.

Власти Литвы решили «снизить риски для национальной безопасности» и производить железнодорожные составы внутри страны, а не закупать их у России, сообщает Baltnews.

До этого с 2005 по 2016 год Литовские железные дороги (ЛЖД) купили более тысячи вагонов у двух производителей, один из которых — российский «ТрансМашХолдинг».

«В проекте по производству вагонов мы стремимся избегать партнеров, не отвечающих интересам национальной безопасности. Насколько нам известно, в настоящее время в ЕС нет компаний, производящих вагоны для железнодорожной сети 1520 мм», – заявил изданию директор по коммуникациям ЛЖД Мантас Дубаускас.

При этом возраст «родных» вагонов ЛЖД — 39 лет. Себестоимость продукции у этой компании всегда выше, чем на специализированных вагонных заводах. Предполагается, что литовское производство будет убыточным — за него придется переплачивать, а прибыль будет уменьшаться, опасаются участники рынка.

«ЛЖД никогда не добьется эффекта масштаба, не будет производить детали самостоятельно, производственные затраты всегда будут выше, чем на специализированных вагонных заводах мощностью 500–1500 вагонов в месяц», – полагает директор Skinest Baltija Валдас Расимас.

Даже при удачном стечении обстоятельств литовское производство не сможет покрыть потребность республики в грузовых вагонах. Это значит, что Литве придется вновь обращаться к России или Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Литва запретила певцу Филиппу Киркорову въезд в страну за «мягкую пропаганду» в творчестве.