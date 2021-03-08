ВМС КНР пополнились новейшим эсминцем с зенитными ракетами

Новый корабль проекта 055 вошел в состав военно-морских сил КНР. Церемония ввода в состав флота состоялась на военно-морской базе в Циндао.

Новый корабль проекта 055 вошел в состав военно-морских сил КНР. Церемония ввода в состав флота состоялась на военно-морской базе в Циндао.

Новый боевой корабль назвали "Лхаса", он является вторым по счету эсминцем в ВМС КНР. Его построили китайская корпорация China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Сообщается, что на данный момент еще 6 боевых кораблей данного проекта находятся в процессе строительства и испытаний. Согласно техническим характеристикам, их водоизмещение составляет до 14,5 тыс. тонн, а осадка – 6,6 м.

На вооружение у эсминцев располагаются зенитные ракеты HQ-9B. Их радиус действий составляет до 200 км. Всего на боевом корабле размещается 112 пусковых установок. Также там установлена автоматическая артустановка, зенитные арткомплексы, зенитно-ракетные комплексы ближнего действия и торпеды.