Суд США отказался принимать апелляцию Трампа о результатах выборов

Американский суд отклонил третью апелляцию экс-президента Дональда Трампа по результатам выборов.

Американский суд отклонил третью апелляцию экс-президента Дональда Трампа по результатам выборов.

Верховный суд США утвердил решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Дональда Трампа с требованием не учитывать 20 тыс. голосов в Висконсине в результатах выборов. Объяснять свое решение представители суда не стали.

Ранее ведомство отказалось рассматривать иск Техаса и других штатов, которые просили пересмотреть результаты. В Верховном суде работают три назначенца экс-президента, но это не помогло ему разобраться с подсчетом голосов. Дональд Трамп проиграл в судах около 55 дел и выиграл всего одно, которое никак не повлияло на итоги выборов.

Ранее он сообщил, что, возможно, снова будет баллотироваться на пост главы государства, передает "Царьград".