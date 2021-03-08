Шурыгин старым анекдотом высмеял новый американский БПЛА

Загадочное достижение американских инженеров военный эксперт прокомментировал анекдотом.

Боевой БПЛА американской компании Lockheed Martin, якобы способный бороться с российскими ЗРК С-400 и китайскими HQ-9, был создан при помощи 3D-графики. При этом неизвестно, есть ли у «мультфильма» реальный прототип, сообщает «Экономика Сегодня».

Загадочное достижение американских инженеров военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал анекдотом.

«Старый анекдот про то, сколько может съесть слон. Там такая концовка: съесть-то он съест, только кто ж ему даст? Таких реальных данных, свидетельствующих о том, что это некое "вундерваффе", способное поражать наши ракетные комплексы, там нет», — заявил телеканалу «Царьград».

Эксперт подчеркнул, что видео является не презентацией беспилотника, а лишь рекламным роликом. На самом деле БПЛА Speed Racer у Соединенных Штатов нет, полагает он.

Шурыгин добавил, что серьезно обсуждать боевые возможности хваленой новинки можно будет только после того, как ее примут на вооружение в ВС США.

Ранее «Политика Сегодня» писала, какое новое вооружение Россия продемонстрировала миру на выставке военной техники IDEX 2021 в Абу-Даби.