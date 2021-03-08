Марцинкевич рассказал, как Прибалтика невольно помогает запуску «СП-2»

Литва на 70% зависит от импорта электроэнергии и обеспечивает поступление денег в интересах России.

Балтийские страны обеспечивают финансирование российско-европейскому газопроводу «Северный поток — 2», несмотря на формальные заявления политиков Литвы, Латвии и Эстонии, выступающих против этого проекта, рассказал главный редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

Электроэнергия поступает из Белоруссии в Псковскую область, оттуда — в Эстонию, Латвию и Литву. Балтийские потребители рассчитываются с белорусскими поставщиками, а Белоруссия в свою очередь рассчитываться полученными деньгами с Россией по межправительственному кредиту, выдвинутому Белорусской АЭС. Эти средства, в конце концов, поступают в бюджет РФ

Литовские потребители оплачивают поставки из Латвии, а латвийская компания, покупающая электроэнергию из России, рассчитывается с РФ, говорит эксперт. Деньги в любом случае попадают в российский бюджет.

«Есть мир энергетики, есть мир политики. Они могут рассказывать, что угодно, но, поскольку Литва на 70% зависит от импорта электроэнергии, она в любом случае обеспечивает поступление денег в интересах России – либо на строительство «Северного потока–2», если поставка электроэнергии осуществляется из Швеции, либо на счета компании «Интер РАО», которая является государственной компанией Российской Федерации», – отметил Марцинкевич в комментарии Baltnews.

Электроэнергия, покупаемая странами Балтии из Швеции, все равно финансирует строительство «Северного потока — 2». Шведские электростанции принадлежат немецкой энергетической компании Uniper — это один из крупнейших инвесторов проекта. Германия же является основным получателем выгодны от трубопровода «СП — 2».