РФПИ заключил соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с компанией Adienne Pharma&Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с компанией Adienne Pharma&Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии.

В пресс-релизе Итало-Российской торговой палаты сообщается, что впервые в Европе удалось подписать соглашение между РФПИ и Adienne Pharma&Biotech. Локальное производство вакцины от коронавируса должно начаться в июле этого года.

Принятое решение, как сообщили в Итало-Российской торговой палате, позволит обеспечить новые рабочие места и взять под полный контроль производственный процесс препарата. До конца года в Италии планируется произвести 10 млн доз.