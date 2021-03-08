Выступающая с критикой "СП-2" немецкая DUH высказалась против американского СПГ

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), критикующая проект "Северный поток — 2", выступила против поставок сжиженного природного газа в Германию из США.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), критикующая проект "Северный поток — 2", выступила против поставок сжиженного природного газа в Германию из США.

По мнению представителей компании, Германия не нуждается в чьем-либо газе, поскольку глобальный спрос на этот энергоноситель постепенно снижается. До этого экологи организации неоднократно оспаривали все разрешения, которые были выданы властями ФРГ на строительство трубопровода "Северный поток — 2", передает "Российская газета".

Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов считает, что газопроводное топливо безопаснее СПГ с точки зрения климатических рисков и выбросов CO2. По его словам, трубопровод является стратегическим объектом, за которым постоянно ведется наблюдение, а транспортировка сжиженного природного газа по морю всегда сопряжена с риском возникновения аварийной ситуации.