Аналитики Sohu объяснили переброску бомбардировщиков B-1B в Норвегию

Пентагон пытается взять Россию "в клещи", для чего превращает Норвегию в настоящий плацдарм для удара со стороны Арктики.

Пентагон пытается взять Россию "в клещи", для чего превращает Норвегию в настоящий плацдарм для удара со стороны Арктики.

Переброска четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США на базу Эрланд в Норвегии стало признаком того, что Пентагон нашел новое направление удара по России. Китайские эксперты в статье для портала Sohu напомнили, что до сих пор американские военные рассматривали в качестве наиболее вероятных направлений удара западное и южное. "ПолитРоссия" перевела для русскоязычных читателей эту статью.

Моделирование боевых действий в Прибалтике показало, что в случае войны Россия на этом направлении одержит верх, с чем не спорят даже некоторые западные военные эксперты. Удар по России со стороны Арктики стал новым шагом, разрабатываемым Пентагоном против Москвы. Эти разработки уже вышли за рамки штабных игр, поскольку США с другими странами НАТО значительно активизировали военное присутствие в арктической зоне в непосредственной близости к российским границам.

Норвегия в качестве плацдарма привлекает Вашингтон также и тем, что у этой страны есть общая граница с Россией. На суше ее длина составляет 195,7 км, а по морю — 23,2 км. Это позволит использовать все военные ресурсы для "сдерживания" России в Арктике, поэтому китайские эксперты уверены, что переброска бомбардировщиков — это лишь один шаг США в милитаризации региона.