Авианосец Dwight Eisenhower возглавил ударную группу ВМС США в Средиземном море

Авианосная ударная группа ВМС США миновала Гибралтарский пролив и вошла в акваторию Средиземного моря.

Авианосная ударная группа ВМС США миновала Гибралтарский пролив и вошла в акваторию Средиземного моря.

Об этом свидетельствуют опубликованные британскими очевидцами фотографии военных кораблей. По имеющейся информации, ударную группу возглавляет авианосец ВМС США Dwight Eisenhower. В состав морского подразделения также входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

По сообщению 6-го оперативного флота США, на минувшей неделе эта авианосная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко в Атлантике. В настоящее время корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.

По данным СМИ, Dwight Eisenhower пробудет в Средиземном море еще какое-то время и будет взаимодействовать с ВМС НАТО.