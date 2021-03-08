Власти Германии начали смягчать ограничения по коронавирусу

Ограничения по COVID-19 начнут постепенно смягчать с 9 марта в Германии, сообщили власти нескольких регионов.

Ограничения по COVID-19 начнут постепенно смягчать с 9 марта в Германии, сообщили власти нескольких регионов.

Откроются магазины и музеи, уточнили в правительстве. Решение о снятии введенных мер принято на совещании канцлера Ангелы Меркель с главами регионов 3 марта, передает РИА Новости.

В стране предусмотрен механизм "аварийного торможения" — если в течение трех дней заболеваемость в регионе увеличится до определенного уровня, то будут отменены все послабления, введенные с 8 марта. С февраля в Германии возобновили работу детские сады и школы, а с 1 марта открылись парикмахерские.