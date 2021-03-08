Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:08   8 Марта 2021
Политика

Анатолий Вассерман заявил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Анатолий Вассерман заявил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Публицист и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман намерен баллотироваться в депутаты Госдумы на грядущих парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Пока что журналист не выбрал партию, от которой пойдет на выборы. Публицист не исключил, что может баллотироваться как самовыдвиженец. Об этом Анатолий Вассерман сообщил в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Единый день голосования назначен на 19 сентября в России. В этот день избиратели выберут депутатов Государственной думы VIII созыва.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #выборы #вассерман

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров