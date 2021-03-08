Вассерман планирует стать депутатом в Комитете ГД по образованию и науке

Анатолий Вассерман вновь решил баллотироваться в Госдуму на предстоящих выборах в сентябре.

Известный эрудит и политолог Анатолий Вассерман вновь планирует баллотироваться в депутаты Госдумы на предстоящих выборах в сентябре. Об этом он 8 марта заявил в интервью на YouTube-канале блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин.

Корреспондент «Политики Сегодня» расспросил Вассермана о «думских» планах, политической повестке и партиях, с которыми публицист рассматривает сотрудничество в будущем. Эрудит отметил, что пока находится в раздумьях, но цели у него вполне конкретные.

В случае избрания Вассерман постарается попасть в Комитет ГД по образованию и науке, поскольку «именно с образования все начинается». По словам публициста, образование — это буквально «создание человека».

«Те изменения, которые проделаны с образованием и наукой в течении последнего полувека в мире и четверти века в нашей стране, мне представляются пагубными. Надо тщательно отделить, что в эти годы было сделано полезного от ошибочных решений и, как вы понимаете, это само по себе достаточно сложная работа», — рассказал политолог.

Кроме того, у будущего кандидата «есть соображения на многих других направлениях» в российской политике.

С партией Вассерман пока не определился, но отметил, что проще всего ему было бы баллотироваться от «Справедливой России». Но есть одна проблема: в 2016 году, когда эрудит выдвигался в депутаты по региональному московскому списку от СР, его объединял с этой партией «общий противник» — прошлый состав Правительства РФ, к курсу которого у публициста были серьезные претензии.

«Правительство тогда руководствовалось теориями, чью ошибочность мне удалось доказать. К нынешнему правительству у меня столь жестких претензий нет. Поэтому не исключаю, что мы со "Справедливой Россией" в этот раз не вполне сойдемся во взглядах», — отметил политолог.

В любом случае, подчеркнул Вассерман, за оставшиеся три-четыре месяца ему «еще есть о чем подумать». Окончательного решения пока нет, заключил он.

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