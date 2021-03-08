Первый президент Украины назвал условие сохранения СССР в 1991 году

Советский Союз можно было сохранить путем его переустройства в конфедерацию, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Советский Союз можно было сохранить путем его переустройства в конфедерацию, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он рассказал, что перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством. Борис Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, однако Михаил Горбачев отверг эту идею и через некоторое время предложил референдум о сохранении Советского Союза.

"И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", — подчеркнул Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Союз Советских Социалистических Республик фактически распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к гражданам заявил об уходе с поста главы государства. Перед этим руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, в котором говорилось о прекращении существования СССР, и провозглашалось создание Союза Независимых Государств (СНГ).