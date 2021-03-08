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17:43   8 Марта 2021
Политика

Бывший посол Украины в США призвал Киев разорвать дипотношения с Россией

Бывший посол Украины в США призвал Киев разорвать дипотношения с Россией

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый призвал власти своей страны готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией.

Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Россией, несмотря на официальное объявление нашей страны агрессором. Валерий Чалый считает, что такое положение дел долго не продержится, и призвал украинские власти подготовить все документы, чтобы в случае необходимости немедленно провести процедуру разрыва дипотношений. Он считает, что нужно найти третью страну, которая стала бы посредником между Россией и Украиной по консульским вопросам.

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#россия #украина #дипотношения

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