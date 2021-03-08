Дипломат Захарова рассказала о своей подготовке к интервью и передачам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она готовится к многочисленным интервью и выступлениям в передачах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она готовится к многочисленным интервью и выступлениям в передачах.

Это не игра, и желания доминировать нет, отметила Захарова. Дипломат старается "не устраивать поединки" во время выступления в передачах.

"Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

В споре рождается истина, уточнила она и добавила, что иногда приходиться вступать в дискуссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила о введении персонального стоп-листа в ответ на санкции США. Дипломат отметила, что документ скоро опубликуют.