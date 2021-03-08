Опра Уинфри прояснила вопрос "о расистах" в королевской семье

Американская ведущая Опра Уинфри прокомментировала слова актрисы Меган Маркл о расизме в королевской семье.

Американская ведущая Опра Уинфри прокомментировала слова актрисы Меган Маркл о расизме в королевской семье.

Звезда уточнила, что эти слова не относились к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Супруга принца Гарри Меган Маркл дала большое интервью Опре Уинфри, которое вышло в ночь на понедельник, 8 марта по московскому времени. Будучи афроамериканкой по матери, знаменитость отметила, что многие члены королевской семьи переживали, насколько темной будет кожа первенца принца и артистки.

Маркл отказалась называть имена тех, кто столь сильно волновался из-за этого вопроса. По ее словам, это может нанести им "серьезный ущерб". В интервью телеканалу CBS Опра Уинфри уточнила, что речь идет не о бабушке и не о дедушке принца Гарри.