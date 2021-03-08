Власти Израиля разрешили въезд некоторым категориям туристов

Начиная с 8 марта для некоторых туристов станет возможен въезд в Израиль, сообщает пресс-служба правительства страны.

Начиная с 8 марта для некоторых туристов станет возможен въезд в Израиль, сообщает пресс-служба правительства страны.

У желающих посетить Израиль появится такая возможность, однако сделать это будет не так просто. Необходимо заполнить декларацию за сутки до вылета. Кроме этого нужно подать бумаги и личные сведения для того, чтобы получить разрешение на въезд, которое будет выдаваться в исключительных случаях.

Израиль предусматривает двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Исключения составляют лишь те, кто сделал вакцину от COVID-19 на территории Израиля. Для того, чтобы сесть в самолет, необходимо наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение трех суток до вылета.