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19:33   8 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Перебежчик ВСУ предупредил о скором наступлении Украины на Донбасс

Перебежчик ВСУ предупредил о скором наступлении Украины на Донбасс

Военный ДНР с позывным «Кот» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Операция может начаться весной-летом текущего года, заявил ополченец на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса». Сейчас ВСУ занимаются концентрацией сил, утверждает он.

По словам мужчины, ранее Народная милиция ДНР получила соответствующие данные от украинского перебежчика, подтвердившего подготовку ВСУ к «прорыву в Донбассе». Он же показал расположение киевской военной техники.

«Кот» предположил, что киевские силовики, вероятно, нанесут удар в районе города Докучаевска.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предупреждал, что Киев готовит для непризнанных республик Донбасса казус белли — формальный повод для объявления полномасштабной войны.

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