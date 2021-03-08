Перебежчик ВСУ предупредил о скором наступлении Украины на Донбасс

Военный ДНР с позывным «Кот» рассказал о планах ВСУ.

Военный ДНР с позывным «Кот» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Операция может начаться весной-летом текущего года, заявил ополченец на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса». Сейчас ВСУ занимаются концентрацией сил, утверждает он.

По словам мужчины, ранее Народная милиция ДНР получила соответствующие данные от украинского перебежчика, подтвердившего подготовку ВСУ к «прорыву в Донбассе». Он же показал расположение киевской военной техники.

«Кот» предположил, что киевские силовики, вероятно, нанесут удар в районе города Докучаевска.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предупреждал, что Киев готовит для непризнанных республик Донбасса казус белли — формальный повод для объявления полномасштабной войны.