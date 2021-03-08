ВМС США хотят создать гиперзвуковое оружие для бомбардировщика Super Hornet

Специалисты США начнут разработку прототипа гиперзвуковой ракеты для авианосного истребителя-бомбардировщика F-18 Super Hornet.

Специалисты США начнут разработку прототипа гиперзвуковой ракеты для авианосного истребителя-бомбардировщика F-18 Super Hornet.

Управление военно-морских исследований США выпустило специальное распоряжение для проекта Screaming Arrow. Программа рассчитана на разработку трех прототипов гиперзвукового оружия для ударных самолетов палубного базирования Navy Super Hornet. Бомбардировщики F/A-18E/F составляют основу авиационного парка авианосцев ВМС США. Прототип оружия должен состоять из ракеты, межкаскадного двигателя и ускорителя.

Конструкторы хотят извлечь выгоду из предыдущих и текущих разработок гиперзвуковых летательных аппаратов и применить в будущем для вооружения флота США. Кроме сухопутных целей эти ракеты предназначены для поражения надводных кораблей врагов.

Проект Screaming Arrow будет состоять из трех этапов. На первом будет разработан план полного цикла. Затем начнется этап изготовления компонентов, а на завершающем — прототип будет интегрирован с самолетом Super Hornet для испытаний. Весь проект рассчитан на три года.