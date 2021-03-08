В США протестировали управляемую ракету большой дальности M270 GMLRS

Пентагон успешно провел испытания новой версии ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 GMLRS.

Пентагон успешно провел испытания новой версии ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 GMLRS.

Тестирование ракеты M270 GMLRS состоялось на полигоне Уайт-Сендз. Согласно заявлению представителя Пентагона, конструкторы боеприпаса увеличили показатели дальности стрельбы в два раза — в ходе испытаний американская ракета ударила по мишени с расстояния в 80 километров.

В свою очередь, конструкторы компании-разработчика Lockheed Martin после успешного завершения проверочных мероприятий заявили, что им полностью удалось ликвидировать выявленный на прошлых испытаниях технический недостаток в виде отказа стабилизатора. Сейчас в компании ведутся работы по совершенствованию ракеты.

Согласно заявленным характеристикам, боеприпас сможет поражать цели на дальности в 150 км. Предполагается, что серийное производство ракет начнется в 2023 году.