Тихановская планирует провести переговоры с Байденом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена посетить США для встречи с президентом Джо Байденом.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена посетить США для встречи с президентом Джо Байденом.

Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Женеве.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания", — сказала она.

Кроме того, Тихановская подчеркнула, что Белый дом уже обратил свое внимание на обстановку в Белоруссии и принимает участие в урегулировании политического кризиса. По ее словам, распространение коронавирусной инфекции является единственной преградой для поездки в Америку, поэтому она не может сейчас назвать точную дату.

Ранее стало известно, что Белоруссия направила в Литву запрос на выдачу Тихановской. В Минске хотят привлечь ее к уголовной ответственности за "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства". Кроме того, уголовное производство было заведено в отношении еще четырех фигурантов дела. Сотрудники правоохранительных органов считают, что они вступили в сговор со Светланой Тихановской по организации несанкционированных акций протеста в Гомеле, сообщил телеканал "360".