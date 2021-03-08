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16:20   8 Марта 2021
Общество

Врачи из Казани создали аппарат для изучения мигрени

Врачи из Казани создали аппарат для изучения мигрени

Шанс изучить специфику возникновения мигрени и научиться ее лечить появился у медиков из Казани, об этом стало известно от экспертов Татарстана.

Ученые Казанского университета создали устройство, воссоздающее механизмы мигрени, сообщает "Татар-информ". Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский отметил, что проект создания этого симулятора включает в себя наличие определенных сигналов, которые нужно соединить. Это и воссоздает нейробиологический процесс, заявил ученый.

Аппарат поможет изучать активность нейронов мозга и, как следствие, найти причины возникновения этого вида головной боли. Тогда можно будет заняться поиском лекарств. Абрамский также напомнил о последней разработке института — симуляторе виртуальной реальности, созданном для эффективного обучения хирургов.

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#здоровье #наука #врачи #мигрень #головные боли

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