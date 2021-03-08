Президент Украины поздравил жительниц страны с 8 Марта

Президент Незалежной Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Президент Незалежной Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

По его словам, этот день является по-настоящему особенным.

"Это — праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены", — сказал он.

Кроме того украинский лидер добавил, что женский пол не является слабым.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал документ, лишающий должности Михаила Саакашвили. Стоит отметить, что он был членом украинского координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Бывший президент Украины Петр Порошенко также увольнял его, но уже с поста губернатора Одесской области, сообщил телеканал "360".