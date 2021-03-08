Масленица возродилась в виде проводов зимы только в 1960-е годы, напомнил политолог Евгений Сатановский.

В Международный женский день отмечается и другое важное для россиян событие. 8 марта началась неделя Масленицы — пора провожать зиму, встречать весну и есть блины перед. Великим постом.

Политолог Евгений Сатановский напомнил, что даже при советской власти, когда религия была «не в чести», праздник с языческими корнями не запрещали. Но и не отмечали широко, как сейчас. Масленица возродилась в виде проводов зимы только в 1960-е годы, а окончательно укоренилась в эпоху правления Леонида Брежнева.

«До самой смерти Сталина блинов на Масленицу особо не пекли, просто не из чего было, но память о них сохранялась и при случае… Не случайно появилась в 50-е пословица: "Пришел Маленков, поели блинков" [пред.седатель Совета Министров СССР Георгий Маленков – прим.ред.]», — рассказал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Политолог признался: блины он любит с детства «самой искренней и чистой кулинарной любовью». Пред.почитает традиционные, на опаре — такие делала его бабушка.

«Блины у бабы Нади получались пышные и ноздреватые, пахли они немыслимо и со сметаной были чудо, как хороши. С тех пор прошло почти уж шесть десятков лет, таких не пробовал», — поделился воспоминаниями из детства Сатановский.

Увы, в детство не вернешься, посетовал публицист, выход один — накормить вкусными блинами внуков.

Ранее Сатановский рассказал, как президент США Джо Байден закаляет Россию санкциями вопреки собственным ожиданиям.