Российский зеленый газ впервые поступил в Европу

Организация "Газпром" осуществила первую поставку углеродно-нейтрального (зеленого) сжиженного природного топлива в Европу. Получателем стала корпорация Shell Global LNG.

Организация "Газпром" осуществила первую поставку углеродно-нейтрального (зеленого) сжиженного природного топлива в Европу. Получателем стала корпорация Shell Global LNG.

Груз с зеленым газом доставил танкер LNG Megrez, который прибыл на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Shell поставляет углеродно-нейтральное сжиженное природное топливо с середины 2019 года. Главными получателями считаются японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC и китайская CNOOC.

В минувшем году Россия впервые обогнала Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ в Европу. Их общий объем составил около 84 млн тонн, из которых 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн — на США, добавил глава концерна Shell в России Седерик Кремерс. До 2040 года спрос на голубое топливо в Европе будет увеличиваться, а доля трубопроводного газа снизится, следует из его презентации.