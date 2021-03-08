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15:51   8 Марта 2021
Политика

Депутаты Госдумы прорабатывают решения по защите цифрового суверенитета РФ

Депутаты Госдумы прорабатывают решения по защите цифрового суверенитета РФ

Первые "наработки" по защите цифрового суверенитета России уже есть в Государственной думе. Об этом сообщил председатель думской комиссии Василий Пискарев.

Решения призваны не допустить повторной блокировки материалов российских СМИ в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и Twitter. Над предложениями работает комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. Например, последними блокировке подверглись ряд российских СМИ в Facebook за размещение статьи о работе ФСБ. Парламентарии намерены выпустить законодательные решения, чтобы не допустить повторения ситуации.

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#россия #госдума #пискарев

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