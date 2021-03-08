Депутаты Госдумы прорабатывают решения по защите цифрового суверенитета РФ

Первые "наработки" по защите цифрового суверенитета России уже есть в Государственной думе. Об этом сообщил председатель думской комиссии Василий Пискарев.

Первые "наработки" по защите цифрового суверенитета России уже есть в Государственной думе. Об этом сообщил председатель думской комиссии Василий Пискарев.

Решения призваны не допустить повторной блокировки материалов российских СМИ в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и Twitter. Над предложениями работает комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. Например, последними блокировке подверглись ряд российских СМИ в Facebook за размещение статьи о работе ФСБ. Парламентарии намерены выпустить законодательные решения, чтобы не допустить повторения ситуации.